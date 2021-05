Do piosenki powstał teledysk wyprodukowany przez ekipę Loft 2.2.5, w którym Krystian w tajemniczy sposób przekazuje tytułowe „Wspomnienie” grającej w nim modelce, Karolinie Kopyrskiej.

Reklama

Krystian jest zwycięzcą 11. edycji The Voice of Poland oraz wnukiem słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. Jego uczestnictwo w telewizyjnym show zostało bardzo entuzjastycznie przyjęte przez widzów. Ochman był nazywany objawieniem i fenomenem, a jego pierwszy autorski singiel „Światłocienie” był typowany jako jeden z najlepszych debiutanckich utworów laureatów „The Voice of Poland”.

Urodził się i wychował w USA, niedaleko Waszyngtonu. Jego rodzice wyjechali do Stanów na studia i do pracy jeszcze w czasach komunizmu. Przełomowym momentem w życiu Krystiana było zagranie roli księcia w licealnym przedstawieniu. Gdy dziadek wysłuchał jego występu, zasugerował pomysł podjęcia studiów na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Obok zdolności wokalnych, Krystian jest również instrumentalistą. Gra na fortepianie i trąbce oraz aktywnie uczestniczy w procesie twórczym podczas produkcji swojego materiału muzycznego.