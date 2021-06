„Tegoroczną edycję chcielibyśmy zadedykować najjaśniejszym gwiazdom filmowego nieba, które w wielu przypadkach wykraczają poza ramę kina środkowoeuropejskiego. Niektóre nazwiska już stały się legendami, a blask ich talentu promieniuje z ich filmów do dziś. Należy do nich niewątpliwie Milos Forman, którego fani kinematografii zapewne dobrze znają. Uważamy jednak, że przypomnienie jego twórczości w ramach kompletnej retrospektywy będzie bardziej niż inspirujące, zwłaszcza, że retrospektywa na taką skalę odbyła się w regionie środkowoeuropejskim tylko raz, a i to przed wieloma laty” – powiedział jeden z dyrektorów programowych przeglądu Martin Novosad.

Jak zaznaczył, w Cieszynie widzowie będą mieli okazję obejrzeć wszystkie klasyczne już filmy Formana. „Nasze zaproszenie przyjęło też wielu jego współpracowników i przyjaciół, którzy z pewnością uzupełnią wiedzę o tej niezwykłej artystycznej osobowości” – dodał Novosad.

Przedstawiciel Nowej Fali

Forman był czołowym przedstawicielem czechosłowackiej Nowej Fali. Rozgłos zdobył w latach 60. XX w. dzięki filmowi „Miłość blondynki”. W 1968 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by nakręcić „Odlot”. Stłumienie Praskiej Wiosny spowodowało, że pozostał tam na stałe.

Jego najsłynniejszymi filmami są nagrodzone Oscarami i Złotymi Globami „Lot nad kukułczym gniazdem” oraz „Amadeusz”. Zrealizował m.in. filmową adaptację musicalu „Hair” oraz „Skandalistę Larry`ego Flynta”. Ostatnim jego filmem były nakręcone w 2006 r. „Duchy Goi”.

Kino na Granicy, oprócz najbardziej znanych obrazów Formana, pokaże także jego wczesne dzieła, takie jak „Czarny Piotruś” czy „Pali się moja panno”.

Kinomani na cieszyńskim przeglądzie zobaczą również retrospektywę Andrzeja Żuławskiego oraz cykle jubileuszowe. Jeden poświęcony będzie pisarzowi, działaczowi antykomunistycznemu i politykowi Vaclavowi Havlovi. Drugi nawiązywał będzie do jubileuszu 30-lecia powstania Grupy Wyszehradzkiej.

23. Przegląd Filmowy „Kino na Granicy” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie odbędzie się między 30 lipca i 4 sierpnia. Impreza jest największym przeglądem filmów z Polski, Czech i Słowacji. (PAP)