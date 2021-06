Płyta została nagrana pod wpływem batalii sądowej, którą wówczas zespół toczył ze swoim ex managerem. To stresujące doświadczenie naznaczyło brzmienie płyty - dynamiczne i intensywne, nie stroniące jednak od eksperymentów.

Sabotage - Super Deluxe Edition jest hołdem złożonym patronom heavy metalu. Wydanie zawierać będzie na nowo zremasterowany album oraz aż 13 niepublikowanych dotąd utworów, nagranych na żywo na trasie po USA w 1975 roku. Poza tym książeczka z wypowiedziami muzyków i historią powstania albumu, a także 7 calowy singiel 'Am I Going Insane (Radio)' / 'Hole In The Sky' z okładką-reprodukcją rzadko dostępnego wydania japońskiego.

Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler i Bill Ward nagrali “Sabotage” w Londynie i Brukseli, a drugim producentem albumu został Mike Butcher. Osiem utworów zostało wydanych najpierw w lipcu 1975 roku w Stanach, gdzie płyta pokryła się złotem, a potem w sierpniu w Wielkiej Brytanii, gdzie album zyskał status srebrnej płyty. “Sabotage” zyskał także przychylność prasy, dostając wszędzie pozytywne recenzje za mocne pozycje takiej jak “Hole In The Sky” i “Symptom Of The Universe” a także bardziej eksperymentalny “Supertzar”, na którym zagościła harfa, meltoron i Brytyjski Chór Kameralny.