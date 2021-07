Jak informuje Muzeum, które zaprosiło Tomasza Organka do współpracy przy tym projekcie muzycznym, punktem wyjścia dla twórców „Ocali nas miłość” były zdjęcia jednego z najbardziej znanych powstańczych fotoreporterów Eugeniusza Lokajskiego „Broka”. Inspiracją dla każdej z ośmiu piosenek na płycie była inna fotografia. Kolekcja prawie tysiąca zdjęć Lokajskiego w „ujmujący sposób dokumentuje zarówno prywatne życie bohaterów sierpnia 1944 roku, jak ich ofiarną walkę na ulicach Warszawy”.

Reklama

„Historia Lokajskiego wywarła na mnie niesamowite wrażenie. Sportowiec, bojownik o wolność, dokumentalista, ale nade wszystko artysta. Esteta. Z jego zdjęć, paradoksalnie dla czasu powstańczej pożogi, bije życie. Roześmiane młode kobiety, pary łączące się w małżeństwie aż Bóg ich nie rozłączy, mężczyźni silni w swej wierze w zwycięstwo. Jest w tym wszystkim jakaś porywająca poezja. Teksty bezpośrednio inspirowane jego zdjęciami dosłownie pisały się same” – podkreśla Tomasz Organek.

Na płycie pojawili się znani goście - Magda Umer, Ralph Kamiński oraz Klaudia Szafrańska. Koncert Tomasza Organka i gości będzie miał miejsce wieczorem 24 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego dnia zaplanowano również premierę płyty „Ocali nas miłość”. Organizatorem koncertu i wydawcą płyty jest Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Uczestnicy Powstania Warszawskiego fascynują kolejne pokolenia. Życiorysy Powstańców Warszawskich przyciągają uwagę żarliwością zaangażowania w istotne sprawy. Spuścizna życia wielu z nich, mimo że z wyroku historii zakończonego przedwcześnie, jest imponująca. Jedną z osób, których biografia rozbudza wyobraźnię, jest Eugeniusz Lokajski ps. Brok – wybitny sportowiec, genialny fotograf, żołnierz i Powstaniec” – zauważa dyrektor Muzeum Jan Ołdakowski.

Jak zaznacza, cieszy się, że dzięki Tomaszowi Organkowi i płycie „Ocali nas miłość” młode osoby „będą miały szansę zetknąć się z życiorysem ich rówieśnika, któremu przyszło żyć i tworzyć w naprawdę trudnych czasach”.

„Ocali nas miłość” jest kolejnym projektem muzycznym Muzeum Powstania Warszawskiego. Wcześniej wydało ono m.in. albumy „Fogg – pieśniarz Warszawy” zespołu Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis, „Powstanie Warszawskie” Lao Che, „Jestem przestrzeń” Moniki Borzym, „Historie” Andrzeja Smolika, Natalii Grosiak i Miuosha oraz „Placówka ’44” w wykonaniu zespołu Voo Voo i ich gości.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po Powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.