Jakub i Dawid to para youtuberów, która zasłynęła kilka lat temu własnymi wersjami teledysków do największych przebojów. Ich nagrania doceniły takie sławy jak Roxette, Mariah Carey czy Beata Kozidrak. W tym roku para nagrała swój debiutancki singiel "Inni" i to właśnie ten utwór został zgłoszony do konkursu "Premiery" na Festiwalu w Opolu.

Tęczowe barwy w Opolu?

O swoim pomyśle para pisze na Facebooku: "Skoro TVP funkcjonuje także za nasze pieniądze, a jej hasło brzmi Bądźmy Razem, to uznaliśmy, że super byłoby zobaczyć na opolskiej scenie tęczowe barwy i tuż przed zamknięciem listy wysłaliśmy nasze zgłoszenie. Aby było jeszcze bardziej tęczowo, do wspólnego występu zaprosiliśmy wspaniały chór LGBT - Voces Gaudii".

Utwór "Inni" został skomponowany przez Patryka Tylzę, znanego ze współpracy z Dodą i Dawidem Kwiatkowskim, zaś za aranż odpowiada Sebastian Piekarek z zespołu Ira.

W TVP nie ma miejsca na homofobię?

O swoich szansach na udział w koncercie Jakub i Dawid piszą tak: "Podczas rozprawy sądowej, którą trzy lata temu założyliśmy TVP, a która trwa do dziś, przedstawiciele stacji przekonują, że w TVP nie ma miejsca na dyskryminację ze względu na orientację seksualną, a stacja jest tolerancyjnym i otwartym dla wszystkich miejscem. Wiedząc, że wszystkie decyzje w TVP, także te dotyczące Opola, osobiście podejmuje Jacek Kurski, swoim zgłoszeniem mówimy: Jacek - sprawdzamy!".