Wydawnictwo dokumentuje moment, w którym Coltrane poszerza swój kwartet o drugi saksofon Pharoah Sandersa i drugi bas Donalda Garretta, przechodząc tym samym w ostatnią fazę swojej kariery.

Album „A Love Supreme: Live in Seattle”. pojawi się w sprzedaży 8 października nakładem Impulse! Records/UMe.

Wyjątkowe znaczenie „A Love Supreme: Live in Seattle”. podkreśla fakt, że Coltrane rzadko wykonywał swoją czteroczęściową suitę po nagraniu jej w studiu w 1964 roku. Materiał skomponowany i stworzony jako swoiste wyznanie przepełnione duchowością stał się bestsellerem, a także otrzymał nagrodę GRAMMY. Przez ponad sześć dekad panowało przekonanie, że jedyne zarejestrowane publiczne wykonanie „A Love Supreme” miało miejsce podczas francuskiego festiwalu w Juan-Les-Pins w lipcu 1965 roku. Nagranie to zostało wydane ponad dwadzieścia lat temu. Natomiast nagranie zawierające występ z października 1965 roku znajdowało się w prywatnej kolekcji saksofonisty Joego Brazila. Do tej pory ten materiał mogli wysłuchać jedynie jego przyjaciele i kilku muzyków – szczęśliwców.