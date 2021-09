Po niespełna dwóch latach Sarsa powraca w zupełnie nowej odsłonie, z nowym materiałem muzycznym. We współpracy z Marcinem Borsem, Pawłem Smakulskim oraz Jackiem 'Budyniem' Szymkiewiczem, tym razem zaskakuje nas połączeniem nostalgiczno-refleksyjnej muzyki z poetyckimi tekstami.

Pierwszym singlem zwiastującym nowy materiał jest magiczny utwór „Przyspieszam”. Jest to intymna opowieść o „przebudzeniu”, która porusza swoją autentycznością. Artystka inspiracji szukała w naturze, częste leśne spacery pozwoliły jej zwrócić się do siebie. Widać to dokładnie w pięknym animowanym teledysku.