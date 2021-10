Marcin Wieczorek miał wystąpić na scenie Filharmonii Narodowej o godzinie 20.10, tuż po występie reprezentującego Kanadę Bruce’a (Xiaoyu) Liu. Gdy miał rozpoczynać swój występ, ogłoszono informację o jego wycofaniu się z rywalizacji z przyczyn zdrowotnych. Wiadomość ta pojawiła się także na oficjalnej stronie Konkursu. Organizatorzy nie podali więcej szczegółów.

Pochodzący z Radomia pianista miał zagrać Balladę G-moll z opusu 23, Etiudę C-moll z opusu 10, trzy walce z opusu 34 – As-dur, a-moll i F-dur oraz Poloneza As-dur opus 53.

We wtorek w konkursie miało wystąpić czterech polskich pianistów znajdujących się w wąskim gronie jedenastu uczestników ostatniego dnia przesłuchań II etapu XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Lista zakwalifikowanych do III etapu zmagań zostanie ogłoszona we wtorek późnym wieczorem.