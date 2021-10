Podwójny album „Still Rising” ukaże się 5 listopada. Na wydawnictwo trafią 34 piosenki, w tym pięć premierowych utworów.

Reklama

„Still Rising” to wykwintna kolekcja muzycznych przysmaków. Pierwsza płyta zawiera pięć premierowych utworów, dwie nowe aranżacje i dziewięć najpopularniejszych kompozycji Portera. Druga płyta zawiera niezwykłe covery i duety między innymi z Palomą Faith, Mobym, Jamiem Cullumem, Jeffem Goldblumem czy Ellą Fitzgerald.

– Album zawiera moją muzykę, ale to nie „Greatest Hits”. Coś takiego wydaje się pod koniec artystycznej kariery, a ja nadal czuję się młodo, jeśli chodzi o moją. Mam jeszcze wiele do powiedzenia. W karierze artysty zawsze jest coś, o czym ludzie nie wiedzą, chciałem zwrócić ludziom na to uwagę. Tytuł kolekcji nawiązuje do mojego ostatniego albumu „All Rise”, ponieważ ponawiam coś, co jest stałe w mojej twórczości i utworach. Jest to optymizm w życiu i miłości. Jest to dla mnie nadal nieskończona historia, zarówno muzyczna, jak i prywatna. Wciąż się jej uczę. Wciąż się wznoszę („Still Rising”) – mówi Porter.