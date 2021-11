W filmie Bono wcielił się w rolę rockandrollowego lwa, Claya Callowaya. Zapowiedź piosenki pierwotnie pojawiła się na oficjalnym profilu U2 na TikToku, natomiast radiowa premiera „Your Song Saved My Life” odbyła się w audycji Jo Whiley na antenie BBC Radio 2.

Cały soundtrack do „Sing 2” ukaże się 17 grudnia 2021 roku, z kolei film trafi do polskich kin 7 stycznia 2022 roku. W sequelu przebojowej animacji „Sing” z 2016 roku Bono wcielił się w postać rockandrollowego lwa zwanego Clay Calloway.

Zespół U2 przez lata niejednokrotnie tworzył muzykę do filmów. Kwartet nawet otrzymał nawet dwie nominacje do Oscara - za „The Hands That Built America” (do obrazu „Gangi Nowego Jorku”) oraz „Ordinary Love” („Mandela: Droga do wolności”).