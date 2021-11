W Warszawie zorganizowana została konferencja naukowa "Stratyfikacja gustów muzycznych w Polsce", w trakcie której prelegenci rozmawiają o tym, jakiej muzyki słuchają Polacy. Stanowi ona podsumowanie projektu badawczego "Dystynkcje muzyczne. Gust muzyczny i stratyfikacja społeczna a procesy kształtowania się stylów życia Polaków" realizowanego w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Centrum Nauk.

Jakiej muzyki słuchają Polacy?

Prof. Henryk Domański, kierownik projektu badawczego "Dystynkcje muzyczne", w rozmowie z PAP wyjaśnił, że badanie, które zostało przeprowadzone na próbie ogólnopolskiej, pokazuje gusta muzyczne Polaków i tego, jaki rodzaj aktywności związany z muzyką jest najczęściej stosowany. Wyniki badania wskazują, że "w Polsce najbardziej lubiana jest muzyka określana mianem popularnej, rozrywkowej, czyli tzw. pop" - powiedział socjolog.

Jak również wskazał, "duży odsetek badanych – ok. 30 proc. – deklaruje lubienie disco polo". - Te preferencje do disco polo są reprezentowane w kategoriach o niższym statusie społecznym, określanych mianem klasy robotniczej, choć głównie w środowisku rolników - wyjaśnił prof. Domański. - To nie jest wynik zaskakujący, ponieważ potwierdził nasze przypuszczenia - dodał.

Co z muzyką klasyczną?

Prof. Henryk Domański, zapytany o sympatie Polaków do muzyki klasycznej, wyjaśnił, że upodobania do tzw. muzyki poważnej "koncentrują się zgodnie z oczekiwaniami wśród kategorii z wyższym wykształceniem oraz tzw. nowej kształtującej się wyższej klasie średniej i nowej inteligencji". "Ten wynik ponownie potwierdza wyniki z innych badań". Jak wskazał socjolog, "pod tym względem nie różnimy się od innych krajów".

Badania dotyczące gustów muzycznych Polaków są robione systematycznie przez Centrum Badania Opinii Społecznej, chociaż - jak podkreślił socjolog - "są w nich zadawane inne pytania i są o wiele mniej szczegółowe niż myśmy to robili w naszym badaniu". Zapytany, czy porównując wyniki przeprowadzonego w ramach projektu badawczego badania z wynikami wcześniejszych badań, można zauważyć zmiany w gustach muzycznych Polaków, prof. Domański wskazał, że "jeżeli chodzi o disco polo czy muzykę klasyczną czy w ogóle preferencje muzyczne Polaków, to one są bardzo stabilne". - Nie ma powodu, aby się one zmieniały, pomijając oczywiście to, że pojawiają się nowe gatunki muzyki - wyjaśnił. Można zatem powiedzieć, że "porównując wyniki naszego z wynikami wcześniejszych badań, to mamy raczej do czynienia ze stabilnością" - dodał.