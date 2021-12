Nie żyje Steve Bronski, współzałożyciel zespołu Bronski Beat. To on był autorem takich przebojów jak "Smalltown boy", czy "Why".

Współzałożyciel i klawiszowiec zespołu Bronski Beat zmarł 9 grudnia w wieku 61 lat. Reklama Steve Bronski, a właściwie Steve Forrest, urodził się w Glasgow. W 1983 roku razem z wokalistą Jimmym Somervill'em i muzykiem Larrym Steinbachekiem założył zespół Bronski Beat. Do największych przebojów zespołu należał bez wątpienia utwór "Smalltown boy". A oprócz niego Bronski zasłynął takimi utworami jak "Why?" , czy coverem Donny Summer "I Feel Love". Kolegę z zespołu w mediach społecznościowych pożegnał kolega z zespołu, Jimmy Somerville. W 2016 roku zmarł inny członek zespołu, Larry Steinbachek.