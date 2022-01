W swym domu w Los Angeles zmarła w sobotę Marilyn Bergman, która razem ze swym mężem Alanem napisała teksty do setek piosenek, w tym do takich przebojów jak "The Way We Were", "How Do You Keep the Music Playing" i "You Don't Bring Me Flowers Anymore".. Miała 93 lata.

Według jej przedstawiciela Marylin Bergman zmarła na chorobę układu oddechowego niezwiązaną z Covid-19. Jej mąż, towarzyszył jej do ostatnich chwil. Reklama Bergmanowie, którzy pobrali się w 1958 r., pisali teksty przebojów dla takich gwiazd jak Barbra Streisand, Fred Astaire, Aretha Franklin, Frank Sinatra, Dean Martin i wielu innych. Byli jednym z najdłużej działających, najbardziej znanych i cenionych spółek autorskich w amerykańskim przemyśle rozrywkowym, filmowym i telewizyjnym. Specjalnością Bergmanów były ballady i utworzy z gatunku "sweet music" z domieszką muzyki pop. Byli 16 razy nominowani do Oscara i trzykrotnie zostali jej laureatami. Statuetkę otrzymali właśnie za utwór "The Way We Were" (Tacy byliśmy) z filmu pod tym samym tytułem z 1973 r. z Barbrą Streisand, za piosenkę "Windmills of Your Mind" z filmu "Thomas Crown Affair" (Afera Thomasa Crowna) z z 1968 r. oraz za teksty do musicalu "Yentl" z 1983 r., także z Barbrą Streisand w roli tytułowej. Bergmanowie zdobyli też liczne nagrody Grammy i Emmy a w 1980 zostali uhonorowali członkostwem w Hali Sław Autorów Piosenek.