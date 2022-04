Na początku kwietnia zaczęła krążyć plotka, że zespół z Berlina zainwestował w klinikę piękna pod nazwą Zick Zack. W mediach zawrzało.

Fani Rammsteina z całego świata zaczęli dzwonić na infolinię Zick Zack, by umówić wizytę, dowiedzieć się więcej o klinice lub po prostu porozmawiać z grupą ekspertów.

Tekst i klip (który – dodajmy – powstał w Polsce!) do singla „Zick Zack” poruszają temat kompulsywnej tendencji niektórych jednostek do samooptymalizacji. Nierzadko wiąże się to z bardzo radykalnymi zmianami w wyglądzie i intensywnym użyciem skalpela.