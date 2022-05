Po zwycięstwie Maneskin tegoroczna Eurowizja odbędzie się w Turynie. Dziś pierwszy półfinał.

Konkurs będzie można oglądać w telewizji, ale także na oficjalnym kanale YouTube Eurowizji. Konkurs budzi emocje w tym roku. Rosja jest zdyskwalifikowana, a Ukrainę wymienia się wśród faworytów.

Tak samo jest z reprezentantem Polski - Krystianem Ochmanem. Jego piosenka "River" uważana jest za jedną z najlepszych w tym roku, dodatkowo zwraca się uwagę na bezdyskusyjny talent wokalny naszego wokalisty oraz to, że perfekcyjnie radzi sobie w języku angielskim.

Finał w sobotę. Jeśli nic się nie wywali - z udziałem Polaka.

Pierwszy półfinał

Albania — Ronela Hajati, "Sekret"

Łotwa — Citi Zēni, "Eat Your Salad"

Litwa — ​​Monika Liu, "Sentimentai"

Szwajcaria — Marius Bear, "Boys Do Cry"

Słowenia — ​​LPS, "Disko"

Ukraina — Kalush Orchestra, "Stefania"

Bułgaria — Intelligent Music Project, "Intention"

Holandia — S10, "De Diepte"

Mołdawia — Zdob şi Zdub & Advahov Brothers, "Trenulețul"

Portugalia — MARO, "Saudade, Saudade"

Chorwacja — Mia Dimšić, "Guilty Pleasure"

Dania — REDDI, "The Show"

Austria — LUM!X feat. Pia Maria, "Halo"

Islandia — Systur, "Með Hækkandi Sól"

Grecja — ​​Amanda Georgiadi Tenfjord, "Die Together"

Norwegia — Subwoolfer, "Give That Wolf A Banana"

Armenia — Rosa Linn, "Snap".

Drugi półfinał.

Finlandia — The Rasmus, "Jezebel"

Izrael — Michael Ben David, "I.M"

Serbia — Konstrakta, "In Corpore Sano"

Azerbejdżan — Nadir Rustamli, "Fade To Black"

Gruzja — Circus Mircus, "Lock Me In"

Malta — Emma Muscat, "I Am What I Am"

San Marino — Achille Lauro, "Stripper"

Australia — Sheldon Riley, "Not The Same"

Cypr — Andromache, "Ela"

Irlandia — Brooke, "That's Rich"

Macedonia Północna — Andrea, "Circles"

Estonia — Stefan, "Hope"

Rumunia — WRS, "Llámame"

Polska — Krystian Ochman, "River"

Czarnogóra — Vladana, "Breathe"

Belgia — Jérémie Makiese, "Miss You"

Szwecja — Cornelia Jakobs, "Hold Me Closer"

Czechy — We Are Domi, "Lights Off"