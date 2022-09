Płyta zawiera wszystkie osiem utworów z zeszłorocznej EP-ki „Public Displays Of Affection” (w tym platynowy numer „Hrs And Hrs”), a także pięć utworów z kontynuacji „Public Displays Of Affection Too” (debiut w wytwórni Def Jam wydany w lipcu z „Pain”, „Another” i letnim hitem „Baby Boo” z udziałem Saweetie) oraz pięć zupełnie nowych kawałków.

Projekt „Public Displays Of Affection” to intymna ścieżka dźwiękowa, która naśladuje wzloty i upadki związku, zanurzając się i nurkując między nastrojami i dźwiękami. – Powodem, dla którego „Public Displays of Attentions” zadziałało, jest brak miłości w R&B – wyjaśnia Muni.