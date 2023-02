Reklama

Dotychczasowe wydawnictwa Jessie zgromadziły już pół miliarda streamów. Czerpiąc inspirację z osobistych doświadczeń, artystka szuka sposobu na katharsis zarówno dla siebie, jak i dla swoich słuchaczy. Projekt zawiera wcześniej wydane „Always Been You”, „If I Died Last Night” i „Pray” oraz trzy nowe piosenki: „Where Do You Go”, „They Leave” i „What Happened To Ryan?”. Teledysk do najnowszego singla wyreżyserował jej częsty współpracownik Patrick Tohill.