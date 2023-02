Reklama

Współpraca 2115 i ekipy serialu Wilk swój początek miała już w pierwszym sezonie, gdzie epizodyczną rolę po raz pierwszy zagrał Borys „Bedoes” Przybylski. Tym razem w pierwszoplanową postać wcielił się Łukasz Dziemiński, znany szerszej publiczności jako Kuqe 2115. W „Wilku” zagrał wiernego ideałom, a jednocześnie przytłoczonego ilością odpowiedzialności, która na nim spoczywa, przywódcę młodych rebeliantów. To właśnie postać serialowego Macieja była inspiracją do nowego kawałka.

Chcieliśmy, żeby to nie był typowy, filmowy soundtrack. Pewnie, gdybym interpretował ten serial dosłownie, to ten kawałek byłby ciemny i agresywny, ale nie robiliśmy go tak, jak należy ani tak, „jak się robi”, tylko po swojemu. Dlatego w „Wilku” znajdziecie to, jak ja rozumiem Macieja, czyli moją postać, ale też dużo spontaniczności i moich emocji, które miałem w tamtej chwili - mówi Kuqe.