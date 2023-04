W tym roku zapowiedziano premiery ponad trzystu tytułów takich artystów jak Bjork, Taylor Swift, Norah Jones, Elvis Presley, U2, Cure, The Black Keys, czy Porcupine Tree. Wiele z nich ukaże się w wersji winylowej po raz pierwszy, a niektóre także jedyny.

Polski organizator RSD zadbał dodatkowo o fanów jazzu oraz soundtracków z gier. Dzięki niemu kultowa seria Polish Jazz wzbogaci się w tym dniu o jedną nowość i dwie bardzo ważne reedycje.

Pierwszą z nich są Sprzedawcy Glonów Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego z 1973 roku, którzy po pięćdziesięciu latach doczekają się wznowienia na zielonym winylu z pomarańczowym labelem, a drugą Mainstream nagrany rok później przez Wróblewskiego z Wojciechem Karolakiem. Jego wznowienie wydane zostanie na winylu w kolorze błękitnym. Po raz pierwszy natomiast na gramofon położyć będzie można Masovian Mantrę, zeszłoroczny album kontrabasisty i gitarzysty basowego Michała Barańskiego.

Powyższe płyty ukazują się w limitowanym nakładzie 500 sztuk każda. Gamedec oraz Wingspan to dwie komputerowe gry polskich studiów gamingowych, do których muzykę stworzyli utytułowani krajowi kompozytorzy. Ich ścieżki dźwiękowe ukażą się w 300 egzemplarzach każda. Znany z soundtracków do Wiedźmina 3 i Cyberpunka 2077 Wojciech Przybyłowicz oraz Piotr Musiał odpowiadający za muzykę do gry Frostpunk, połączyli siły z Magdaleną Urbańską i Maciejem Dobrowolskim, by wykreować fascynującą oprawę dźwiękową dla cyberpunkowej przygody w futurystycznej Warszawie, jaką oferuje Gamedec.

Natomiast Paweł Górniak, komponujący m.in. dla Netflixa (serial Miłość, śmierć i roboty), stworzył niezwykle satysfakcjonującą, spokojną, relaksującą, kojącą ścieżkę dźwiękową inspirowaną pięknem natury, idealnie korespondującą z tematem gry Winspan, w której rozwijamy swój własny rezerwat przyrody. Ten tytuł zostanie wytłoczony na pomarańczowym winylu i opakowany w trifold z wycięciami. W dobie wszechobecnego streamingu Record Store Day to święto udowadniające niegasnącą popularność nośników fizycznych nie tylko wśród wytrawnych kolekcjonerów, ale też wszystkich, dla których słuchanie muzyki jest czymś więcej, niż czynnością okazjonalną.

Jak zawsze w centrum tego wydarzenia są niezależne sklepy płytowe, będące także kulturalną agorą, miejscem wyjątkowych spotkań, prowadzonym przez entuzjastów, koneserów i wielbicieli muzyki. Lista sklepów biorących udział w tym wydarzeniu dostępna pod adresem https://recordstoredaypolska.com/sklepy a listę tegorocznych tytułów RSD zobaczyć można tu https://recordstoredaypolska.com/plyty-rsd