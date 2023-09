Reklama

Charlie Robison zmarł w szpitalu w San Antonio po zatrzymaniu akcji serca i innych powikłaniach, poinformowała media jego rodzina.

Początek kariery

Robison rozpoczął karierę muzyczną pod koniec lat 80. Grał w lokalnych zespołach z Austin, jak Two Hoots & a Holler, zanim założył własny Millionaire Playboys.

Do jego najbardziej znanych piosenek należą m.in. "My Hometown", "El Cerrito Place" i "New Year's Day". Uznanie fanów muzyki country zdobyły też albumy "Good Times" czy "Life of the Party".

W 1998 roku podpisał kontrakt z wytwórnią Lucky Dog. Album "Step Right Up" z 2001 roku zawierał jego jedyną piosenkę country, "I Want You Bad", która znalazła się na liście 40 najlepszych przebojów.

Przymusowy koniec kariery

AP zwraca uwagę, że trafiał na listy przebojów do czasu, kiedy w 2018 roku po komplikacjach związanych z zabiegiem medycznym gardła zmuszony był przestać śpiewać. "Dlatego z bardzo ciężkim sercem oficjalnie odchodzę ze sceny i studia" – wyjaśnił wówczas na Facebooku.

Jurorowanie w reality show

Muzyk przez rok pełnił funkcję jurora w emitowanym przez USA Network reality show "Nashville Star". Jego uczestnicy rywalizowali o kontrakty na nagranie muzyki country.

Piosenkarz pozostawił żonę Kristen Robison oraz czworo dzieci i pasierbów. Z pierwszą żoną, Emily Strayer, założycielką wypełnionego gwiazdami zespołu country The Chicks, miał troje dzieci. Rozwiedli się w 2008 roku.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski