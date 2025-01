Największą popularność Sam Moore zdobył w duecie z Davidem Praterem, tworząc nieśmiertelne hity, takie jak:

"Soul Man"

"Hold On, I'm Comin'"

"You Don't Know Like I Know"

"When Something is Wrong With My Baby"

Duet znany był nie tylko z wyjątkowych harmonii wokalnych, ale również z dynamicznych występów scenicznych i układów tanecznych. W latach 60. artyści współpracowali z legendarną wytwórnią Stax Records z Memphis, a ich utwory pisali Isaac Hayes i David Porter, przy akompaniamencie zespołu Booker T. and the MG's.

Reklama

Kariera solowa i rozpad duetu

W latach 70. Sam Moore rozpoczął solową karierę, jednak nie osiągnął tak dużego sukcesu jak wcześniej z Sam and Dave. Duet reaktywował się na krótko, by ostatecznie zakończyć działalność w 1981 roku. W ostatnich latach współpracy relacje między artystami były napięte – Moore kontaktował się z Praterem głównie za pośrednictwem prawników. Konflikt zaostrzył się, gdy Prater zaczął koncertować pod szyldem "Sam and Dave" z nowym wokalistą Samem Danielsem, co spotkało się z protestami Moore’a.

Reklama

David Prater zmarł tragicznie w wypadku samochodowym w 1988 roku. Moore przyznał, że przez ostatnią dekadę przed śmiercią nie rozmawiał z Praterem, mimo wspólnych występów.

Późniejsza twórczość i współpraca z gwiazdami

W 2006 roku Sam Moore wydał solowy album "Overnight Sensational", który okazał się jego powrotem na scenę. Na płycie gościnnie wystąpili m.in.:

Bruce Springsteen

Eric Clapton

Mariah Carey

Steve Winwood

Sting

Jon Bon Jovi

Płyta spotkała się z ciepłym przyjęciem, choć nie osiągnęła sukcesu komercyjnego na miarę przebojów z lat 60.