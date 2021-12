- Zasadniczo to utwór o tym, jak w ubiegłym roku wszystkim nam było ciężko, a teraz będzie lepiej - mówi Jimmy.

W piosence Fallon śpiewa „urokach” Bożego Narodzenia w czasach pandemii, Grande tęskni za kimś, do kogo mogłaby się przytulić, a Stallion rymuje pocałunkach pod jemiołą oraz dezynfekowaniu wszystkiego, łącznie z świątecznymi potrawami. Zabawny, pełen pozytywnej energii numer pojawił się wraz z równie wesołym teledyskiem. Za reżyserię klipu z niebanalną choreografią i fikuśnymi efektami specjalnymi odpowiada Dan Opsal.

Nie jest to pierwszy gwiazdkowy projekt Jimmy’ego Fallona. W ubiegłym roku wykonał duet „All I Want for Christmas Is You” z Dolly Parton, a w 2017 roku zaprezentował interpretację „Wonderful Christmastime” z twórcą oryginału Paulem McCartneyem oraz zespołem The Roots.