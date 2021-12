W czerwcu 2021, nakładem Universal Music Polska, ukazała się jego debiutancka płyta „Tamte dni”. Znalazły się na niej, m.in. duety Marcina z Luną ("Nie proszę o więcej") i Natalią Nykiel ("Ciepły front"). Wśród artystów, zaangażowanych w tworzenie muzyki i tekstów na ten album byli także: Hotel Torino, Kasia Lins, Andrzej Mrozek oraz duet Linia Nocna.

Jak Marcin wspomina pracę nad swoją debiutancką płytą? Czy tworzenie tak wyrazistego, artystycznego wizerunku jest dla niego łatwe? W jaki sposób łączy swoją karierę muzyczną z codzienną nauką w drugiej klasie liceum? Posłuchajcie!

O POCZĄTKACH NA YOUTUBE

To był rok 2018, kiedy tak naprawdę szukałem muzyki wszędzie i chciałem sam coś robić i to upubliczniać. Chciałem jakoś zaistnieć, ale inaczej niż pędząc do programów. Dlatego zacząłem nagrywać covery na YouTube.

Wszystko robiłem domowymi sposobami. Stworzyłem sobie domowe studio, miałem mikrofon i laptop. Uczyłem się wszystkiego sam z poradników z YouTube. Bardzo mile wspominam tę przygodę. Dużo z niej wyniosłem na przyszłość. Przyzwyczaiłem się do pracowania w studio, wiem o co chodzi. Sam przygotowałem się na to wszystko – opowiada Marcin Maciejczak.

O WYGRANEJ W PROGRAMIE „THE VOICE KIDS”

Ten program jest bardzo ulotny i uczestnicy idą tam po przygodę. Tak samo było ze mną. Chciałem się super bawić i poznać ludzi. Równocześnie chciałem też wziąć to na poważnie i zagrać z uczestnikami, nie chcę mówić tu o „rywalizacji”, bo nie o to tam chodziło.

Zależało mi, żeby być prawdziwym w tym. Wybierać super repertuar, żeby pokazać wszystkie swoje umiejętności i wzbudzić u słuchaczy wrażliwość – wyjaśnia Maciejczak.

O WYBORZE REPERTUARU NA ALBUM „TAMTE DNI”

Czuję się bardzo dojrzały i śpiewanie tego repertuaru bardzo dobrze gra z moim wnętrzem. Nie chciałbym się sam okłamywać. Powiedziałem mojej wytwórni, że nie będę nikogo, włącznie ze sobą, okłamywał. Zależy mi, żeby ta piosenka wypływała ode mnie samego. Chciałem być prawdziwy i super, że mi się to udało – mówi Maciejczak.

PODCASTY DGPtalk - POSŁUCHAJCIE!

