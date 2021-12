W skład zespołu Veddera, nazwanego The Earthlings, wchodzą perkusista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), klawiszowiec, gitarzysta i wokalista Josh Klinghoffer (Red Hot Chili Peppers), basista Chris Chaney (Jane's Addiction), gitarzysta Andrew Watt oraz gitarzysta, wokalista i laureat Oscara za piosenkę „Falling Slowly” do filmu „Once” Glen Hansard.

Reklama

The Earthlings po raz pierwszy wystąpili z Eddiem Vedderem we wrześniu tego roku podczas festiwalu Ohana. Andrew Watt nie tylko jest członkiem koncertowej ekipy frontmana Pearl Jam, ale i producentem jego nadchodzącego albumu „Earthling”. Longplay, który promują single „Long Way” i „The Haves”, ukaże się 11 lutego 2022 roku. Będzie to pierwszy solowy krążek Veddera od czasu wydanego w 2011 „Ukulele Songs”.