Utwór został nagrany w należącym do zespołu Battle Born Studios w Las Vegas. Za produkcję nagrania odpowiada Jacknife Lee, a gościnnie można usłyszeć wokale gospel należące do Lynn Mabry, Doriana Holleya, Willa Wheatona, Sherree Patrice Brown, Akashy Mabry oraz wokalistek, które stale koncertują z The Killers: Amandy Brown, Danielle René Withers i Eriki Canales.

Muzycy zaprosili Spike’a Lee do wyreżyserowania wideo do piosenki. „Land Of The Free” to piosenka zainspirowana bieżącą sytuacją polityczną w Stanach, jak również tragediami, które spotkały ów kraj w ostatnich latach.

Spike Lee otrzymał od The Killers pełną kreatywną swobodę w tworzeniu wideo. Teledysk powstawał przez kilka ostatnich tygodni 2018 roku. Reżyser udokumentował losy rodzin imigrantów na granicy Stanów i Meksyku, którzy poszukują drogi do tytułowego „kraju wolnych ludzi”.