Podczas koncertu do artysty dołączyli także wyjątkowi goście - Karolina Artymowicz, Kuba Badach oraz Igor Herbut, którego będzie można usłyszeć w singlu „Spragniony”. Najnowszy album Bednarka składa się z 19 utworów nagranych w akustycznych aranżacjach i stanowi pełen przekrój twórczości jednego z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia w Polsce. Na długo wyczekiwanej płycie „MTV Unplugged Bednarek”, którą artysta wydał własnym sumptem znajdziemy zarówno największe hity Bednarka, jak i jego najnowsze utwory, prezentujące polskie reggae w możliwie najlepszym wydaniu.

MTV Unplugged to kultowa seria koncertów, w których najwybitniejsi artyści prezentują swoje utwory w aranżacjach akustycznych. Jego historia sięga lat 70., kiedy wraz z nieoficjalnymi, zakulisowymi nagraniami The Beatles pojawił się pomysł, by znane utwory prezentować w wersji akustycznej. Pierwszym artystą, który podjął wyzwanie MTV i wystąpił na scenie „bez prądu” był Jethro Tull. Wielki sukces tego koncertu zachęcił innych artystów do zaprezentowania swojej twórczości w wersji bez prądu. Wśród najważniejszych warto wymienić m.in. Nirvanę, Pearl Jam, Alice in Chains, Lykke Li, Florence and the Machine, czy Alicia Keys. W Polsce swoją muzykę w wersji akustycznej zaprezentowali dotychczas tacy artyści jak Kayah, Hey, Wilki i Kult. Wszystkie nagrania zdobyły uznanie fanów i krytyków muzycznych.