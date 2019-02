Album „Twarzova“ to dziesięć utworów, o rzadkiej już dzisiaj poważnej tematyce opakowanej w stylowy rap i dojrzałą produkcję hip-hop. Sam artysta twierdzi, że wykonuje Art-Hop, nawiązujący do najlepszych korzeni zza oceanu, takich jak, Tyler The Creator czy Run The Jewels. Na albumie znajdują się utwory komentujące imperializm, dzisiejsze realia mediów społecznościowych, problemy ekologiczne, ale także refleksje, z życia w świecie rapu.

Za bity odpowiada Magiera, wszechstronny producent z Wrocławia i połowa duetu White House. Ten artysta to cenionym beatmaker, który działa, w świecie rapu, tak długo, jak Venio, czyli ponad 20 lat.

Okładkę do albumu „Twarzowa“ namalował Michał Wręga aka Sepe, który jest znanym i cenionym na całym świecie artystą streetart. Sepe wykonał dziesięć prac, których tematem przewodnim były twarze, każda z nich ozdabia jeden utwór, w symboliczny sposób go komentując. Do każdego z dziesięciu utworów Vienio napisał felietony, które opowiadają o okolicznościach powstania oraz stanowią wyjaśnienie i rozszerzenie tego co usłyszymy w poszczególnych kawałkach.



Album „Twarzova“ ukaże się 15 marca.