W dyskusji #WarstwaPlastiku wzięli udział wyjątkowi paneliści: Katarzyna Karpa-Świderek – rzecznik prasowa WWF Polska, wieloletnia dziennikarka telewizyjna i radiowa, przez lata angażująca się w akcje broniące praw zwierząt i ekologię, Areta Szpura – aktywistka społeczna i „ekowojowniczka”, autorka niedawno wydanej książki „Jak uratować świat”, Włodek „Paprodziad” Dembowski – wokalista związany z zespołami Łąki Łan, Dziady Kazimierskie, November Project i Czessband, ambasador fundacji Centaurus działającej w imieniu zwierząt oraz Jacek Januszko – prezenter telewizyjny, producent i reżyser przez 9 lat związany telewizją muzyczną 4fun.tv, angażujący się w stworzenie świata #alebezplastiku. Spotkanie poprowadziła dziennikarka TVN Agnieszka Cegielska. Gośćmi honorowymi był Noizz, który umożliwił powstanie teledysku.



Prelegenci oraz uczestnicy konferencji ekologicznej #WarstwaPlastiku rozmawiali m.in. o tym, jak niwelować plastik w naszej przestrzeni, co robić, aby nie przyczyniać się do pogłębiania problemu zanieczyszczenia oraz jak wykorzystać media społecznościowe do walki z plastikiem oraz uświadamiania społeczeństwa.



Piotr Vienio Więcławski - Na tle innych państw wypadamy bardzo słabo. Polska produkuje 3,5 miliarda ton plastiku rocznie. Problem natomiast nie jest lokalny, nie dotyczy miasta, dzielnicy czy państwa, jest globalny. Największym wrogiem są producenci, którzy wykorzystują tę materię w nadmiarze. Moim marzeniem jest powstrzymanie źródła problemu. Jesteśmy natomiast za mali, aby móc ich produkcję po prostu zatrzymać. Co możemy zrobić już dziś, to zacząć od siebie. Moje rozwiązania też nie sprawią, że z planety znikną puste butelki, reklamówki czy słomki, ale chcę docierać do świadomości. Im więcej nas będzie tym większą mamy siłę – mówi o akcji #WarstwaPlastiku jej organizator Vienio.



Artysta namawia również, aby robić zdjęcia napotkanym w swoim otoczeniu zbiorowiskom śmieci, a następnie wrzucać je na Instagram, zaznaczać lokalizację i oznaczać je hashtagiem #warstwaplastiku, aby szerzej pokazywać ten problem. Zaprasza także do dzielenia się na Instagramie swoimi historiami z walką z plastikiem.

Wydarzenie zbiegło się w czasie z premierą teledysku Vienia. Warto go zobaczyć już dziś: