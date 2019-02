Reżyserem teledysku jest Konrad Aksinowicz. Nagranie pochodzi z nowej płyty wokalistki, zatytułowanej "Dorota".

Jak opowiadała Doda w wywiadzie dla Dziennik.pl

Na tej płycie jest kilka utworów, które bardzo lubiła moja babcia, dużo swoistych hołdów dla artystek, które szanowałam i szanuję do tej pory. Piosenek, których nie miałabym okazji zaśpiewać na naszych koncertach, bo są zupełnie w innym klimacie, nie pasujące do mojego wizerunku. Jakbym miała się zastanawiać, co ludzie powiedzą jeżeli chodzi o mój gust muzyczny, to musiałabym się wpisywać w ich stereotypy i słuchać tylko Britney Spears. Lubię różne piosenki i nikt nie zabroni mi ich wykonywać na swoich płytach.