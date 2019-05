Tego samego dnia zespół Noela zagra jako główna gwiazda Isle of Wight Festival.

Jak mówi Noel o swoim najnowszym singlu:

Udało mi się w kawałku połączyć inspiracje Davidem Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep oraz ZZ Top. Chyba ostatnio przedawkowałem „Top Of The Pops”… Tak czy siak, singiel jest odlotowy. To nie moje słowa, tak powiedział Nile Rodgers, który dosłownie tańczył w studiu gdy usłyszał tę piosenkę.

Na EP-kę, opatrzonej kalejdoskopiczną okładką autorstwa Garetha Hallidaya, znalazły się jeszcze dwa inne premierowe utwory: „Rattling Rose” oraz „Sail On”, jak również dwa remiksy „Black Star Dancing” – 12’’ i The Reflex Revision.

Pełna lista utworów prezentuje się następująco:

1. Black Star Dancing

2. Rattling Rose

3. Sail On

4. Black Star Dancing (12” Mix)

5. Black Star Dancing (The Reflex Revision)

EP-ka jest następczynią dwóch albumów studyjnych, które po premierze trafiły na szczyt zestawienia najpopularniejszych płyt w Wielkiej Brytanii. „Who Built The Moon?” z 2017 roku potrzebowało zaledwie dwóch tygodni, aby otrzymać w Anglii status złotej płyty.

Do „Black Star Dancing” powstał świetny teledysk. To trzeba zobaczyć.