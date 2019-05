Reżyser Bryan Schlam wypowiedział się o tworzeniu klipu: Na „Go” musieliśmy odnieść się do tego, o czym nikt nie odważył się mówić. Gdzie chłopaki byli przez ostatnie 5 lat? Pomyślałem- wyślijmy ich na terapię. Do miejsca, które miało symbolizować pokój i jedność. Ten klip był wyzwaniem, nie tylko ponieważ Dan i Patrick musieli odgrywać role w prawie każdej scenie – ale także musieliśmy utrzymać narrację, która jest kinowa i zabawna jednocześnie. Próbowaliśmy pogodzić te dwie rzeczy, opierając się na humorze sytuacyjnym i i brzmieniu piosenki.

Dziewiąty studyjny album The Black Keys, “Let’s Rock,” zostanie wydany już 28 czerwca 2019. Długo oczekiwany , pierwszy od pięciu lat album jest powrotem do bezpośredniego rocka tworzonego przez wokalistę/gitarzystę Dana Auerbacha i perkusistę Patricka Carneya we wczesnych latach zespołu. Auerbach mówi, „Kiedy jesteśmy razem – jesteśmy the Black Keys, zespołem, w ktróym znajduje się prawdziwa magia, i zawsze tam była, odkąd mieliśmy 16 lat”.

“Let’s Rock” został napisany i wyprodukowany przez Auerbacha i Carneya w studio Easy Eye Sound w Nashville i zawiera chórki w wykonaniu Leisy Hans i Ashley Wilcoxson.

The Black Keys, którzy powstali w Akron, Ohio w 2001 roku, wydali 8 albumów studyjnych: debiut The Big Come Up (2002), Thickfreakness (2003) i Rubber Factory (2004), a także ich wydawnictwa w Nonesuch Records: Magic Potion (2006), Attack & Release (2008), Brothers (2010), El Camino (2011), i najnowszy, Turn Blue (2014). Zespół zdobył sześć nagród Grammy i headlinował takie festiwale jak Coachella, Lollapalooza i Governors Ball.