Wideoklip wyreżyserowany przez Saama Farahmanda skupia się na nieustannych rozstaniach i ciągłym zrywaniu znajomości w czasach, w których dominują nowe technologie i w świecie, w którym relacje rozgrywają się za pośrednictwem social mediów.

Zespół Platige Image był odpowiedzialny m.in. za wykreowanie realistycznych pęknięć na powierzchni czarnej szklanej ściany, stworzenie cyfrowego telefonu idealnie zintegrowanego z ruchami wokalistki, komputerowe czyszczenie i poprawianie scenografii oraz wiele innych efektów wizualnych.

– Naszym oczkiem w głowie było jednak ujęcie, w którym Juice WRLD przez ponad 40 sekund wydmuchuje dym z ust w trakcie wypowiadania słów – mówi Marek Gajowski, CGI Supervisor w Platige Image. – Reżyser bardzo drobiazgowo kontrolował, by każde słowo "wymawiane" przez rapera łączyło się harmonijnie z dymem. Mieliśmy do dyspozycji bibliotekę przeszło 25 specjalnie nakręconych ujęć, które trzeba było wyczyścić, poskładać, zsynchronizować i zintegrować z konkretnym ujęciem. Tutaj genialnie spisał się Maciej Prętki, nasz Lead Compositing Artist, który nad tym imponującym efektem pracował pełne 2 tygodnie – dodaje Marek Gajowski.

Dym jest ważną częścią wizerunku amerykańskiego rapera, dlatego też Saam Farahmand, reżyser teledysku, za punkt honoru obrał właśnie to ujęcie – klip można było uznać za skończony tylko wtedy, kiedy scena z dymem osiągnie doskonały poziom. Tak też się stało, a teledysk mógł zostać pokazany szerokiej publiczności. W ciągu pierwszych 24 godzin po premierze "Hate Me" zanotowało prawie 3 mln wyświetleń na YouTube, dziś liczba przekracza 5 mln.

Nie tylko natychmiastowa popularność wpłynęła na zadowolenie reżysera z efektu końcowego.

– Chcieliśmy pokazać miłość i nienawiść oraz jak bardzo nieskładne, porozrywane, poszarpane są nasze relacje – i to się udało – mówi Saam Farahmand. – Chciałem zaprezentować całkowicie inne, nowe oblicze zarówno Ellie, jak i Juice'a – i to też się udało. Mam też wielką nadzieję, że widzowie zwrócą szczególną uwagę na artystyczny wymiar, jaki do teledysku wniósł zespół Platige Image – bez nich te wszystkie ambicje i marzenia, o których wspomniałem wcześniej, pozostałyby tylko listą niezrealizowanych życzeń – dodaje twórca.