Zarówno w samym nagraniu jak i w klipie, Ostry nie skąpi dobrych słów pod adresem dobrego jedzenia i picia, zajmując jednocześnie mocno zdystansowaną postawę wobec wszechobecnej mody na niskokaloryczność potraw i powszechne odchudzanie się.

“Instrukcja Obsługi Świrów” miała premierę 22 lutego 2019. Wydawnictwo stanowi siedemnasty album w dorobku artysty. Producentami muzycznymi płyty są ponownie Killing Skills, czyli Chris Van Rootselaar, Jaap Wiewel i ostatni co do kolejności ale nie ostatni co do ważności - O.S.T.R.. Na gramofonach udziela się DJ Haem, a wśród gości pojawia się między innymi Green oraz dawno nie słyszany Cadillac Dale.