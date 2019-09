Długo oczekiwany krążek Anny Of The North, zatytułowany „Dream Girl”, trafi do sprzedaży 25 października nakładem Play It Again Sam.



Nowy materiał otwiera drugi rozdział w karierze muzycznej artystki, który został zapoczątkowany ukazaniem się w lutym singla „Leaning On Myself” i dwóch kolejnych „Used To Be” oraz „Thank Me Later”. Te kompozycje nadały ton temu, co nadchodzi.

Po ukazaniu się debiutu artystka spędziła dużo czasu w trasie grając koncerty na całym świecie. Nawiązała współpracę z takimi muzykami jak Tylor, the Creator (Anna użyczyła głosu w dwóch utworach, które znalazły się na albumie „Flower Boy”), Rejjie Snow czy HONNE. Singiel „Lovers” jest częścią ścieżki dźwiękowej do filmu „To All The Boy I’ve Loved Before”, który można obejrzeć na Netflixie. Utwór, po pięciu miesiącach, nadal utrzymuje się na TOP 100 Chart na platformach streamingowych w 171 krajach.