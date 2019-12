W teledysku, obok Bovskiej zobaczyć możemy Krystiana Łysonia - utalentowanego tancerza, aktora, choreografa. Reżyserem obrazu oraz operatorem jest Marcin Kopiec (Mortvideo). „Koncept teledysku jest prosty. Zamykam oczy i idę. On ma oczy otwarte i jest ze mną, więc idąc powierzam mu siebie. Całkowicie. Chociaż to ja wyznaczam swój kierunek, dzięki temu, że on czuwa, wiem, że jestem bezpieczna. To, co najprostsze bywa najtrudniejsze do przekazania. Będę przy Tobie. Blisko, intymnie, świadomie. Ciało człowieka nie kłamie. Ono zawsze powie Ci prawdę. Dlatego nie potrzeba mieć otwartych oczu by widzieć.” – komentuje Bovska.

„Będę przy Tobie” to wspólna kompozycja Bovskiej, będącej autorką tekstu, oraz Jana Smoczyńskiego, który jest producentem trzech dotychczas wydanych albumów artystki. W piosence pojawia się także trębacz Tomasz Dąbrowski - uznany za jednego z najwybitniejszych muzyków jazzowych w Europie.