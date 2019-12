W podziękowaniu za świetny rok, Sam Fender prezentuje teledysk do ulubionego singla fanów - "All Is On My Side".

Klip zawiera ujęcia z trasy koncertowej. Artysta jest obecnie w trakcie wyprzedanej trasie po Wielkiej Brytanii. Wiosenne koncerty również są wyprzedane. „Hypersonic Missiles”, jest drugą najchętniej kupowaną debiutancką płytą w UK w 2019 i najpopularniejszym winylem 2019 roku w Wielkiej Brytanii. Album właśnie pokrył się złotem w UK. „Album „Hypersonic Missiles” zbiera rewelacyjne recenzje.