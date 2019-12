Zespół zaprezentował dziś nowy singiel, któremu towarzyszy wyreżyserowany przez Romana Przylipiaka klip. W utworze gościnnie wystąpił Jørgen Munkeby z norweskiego Shining.

Utwór nazywa się "Run With The Devil".

Klip ukazuje perypetie uwolnionego z bagażnika samochodu Jørgena, który rozpoczyna swój „bieg z samym diabłem”, czyli z Nergalem. Od spotkania w ponurej uliczce, szaleńczej jazdy autostradą, aż do klubu, w którym zespół występuje przed rozentuzjazmowanym tłumem – to wszystko można zobaczyć w nowym teledysku Me And That Man. Oprócz tego spostrzegawczy widz będzie miał do czynienia z różnymi tajemniczymi wskazówkami, symbolami, ukrytym przekazem.

Tak mówi Nergal o „Run With The Devil”:

„To była świetna zabawa! Kiedy zacząłem planować klip do tego utworu, chciałem stworzyć coś więcej, niż zwykły teledysk - chciałem stworzyć film muzyczny, który rozpoczyna się w momencie, w którym przerwano „Nightride”. Ale nie bierzcie tego wszystkiego zbyt poważnie – przy pomocy pewnych metafor składamy do grobu naszą przeszłość, bo teraz nadchodzi czas na nowe. Ten klip to bardzo dobry sposób na przedstawienie kolejnego wcielenia M&TM… ale co będzie dalej? Przygotujcie się na mnóstwo zajebistych rzeczy! ”.

W kwietniu zespół rusza w polską trasę koncertową "New Tour, New Songs, Same Shit 2020", nad którą patronat objęło Antyradio. Nergalowi i jego ekipie podczas trasy będą towarzyszyć Frank The Baptist, Mùlk oraz wspomniany wcześniej Jørgen Munkeby z Shining.

Oto szczegóły polskich koncertów:



2.04 Wrocław, Zaklęte Rewiry

3.04 Szczecin, Kosmos

4.04 Gdańsk, Stary Maneż

5.04 Toruń, Lizard King

15.04 Warszawa, Palladium

16.04 Kraków, ZetPeTe

17.04 Poznań, Tama

18.04 Gostyń, Hutnik

19.04 Katowice, P23



Pozostałe potwierdzone europejskie daty przedstawiają się następująco:

20.06 FR – Clisson / Hellfest

21.06 BE – Dessel / Graspop Festival

25.06 ES – Rivas-vaciamadrid / Auditorio Miguel Rios

26.06 ES – Madrid / Rock The Night Festival

09.07 SE – Gävle / Gefle Metal Festival

05.08 CZ – Jaromer / Brutal Assault