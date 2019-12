Gościnnie usłyszymy Rosalie. oraz OKI, natomiast muzyka to dzieło AWGS (Miętha). Za teledysk do singla odpowiada Piotrek Matejkowski (scenariusz i reżyseria) oraz Tymoteusz Pieszka (zdjęcia). Wszystko produkcyjnie spina Chroma Pro z Agnieszką Chromicką. Do udziału w projekcie twórcy zaprosili gościa specjalnego - Andrzeja Seweryna, który jest onirycznym przeniesieniem Otsochodzi w przyszłość! Równolegle na asfaltshop.pl rusza przedsprzedaż ograniczonej do 2500 egzemplarzy Limitowanej Edycji Specjalnej płyty “2011”, której detale wydawnicze poznamy niebawem.

“Stary, spróbuj choć na chwilę wrócić do 2011. Czasów kiedy wszystko było ”po raz pierwszy”, czasów naszej największej zajawki na muzykę. Lat w których nie planowałeś co będzie jutro i wszystko wydawało się jakieś lepsze, prostsze. Pamiętasz? To właśnie ten bezkompromisowy materiał, który jest dla nas swego rodzaju wehikułem czasu. Zarówno pod kątem brzmienia jak i wspomnień. Nie doszukasz się tutaj inspiracji - to jest po prostu moje. Bierzcie to!” - Otsochodzi o płycie “2011”