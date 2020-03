Regulamin Konkursu Chopinowskiego dopuszcza zakwalifikowanie laureatów niektórych (ściśle w nim określonych) konkursów pianistycznych do udziału w przesłuchaniach konkursowych z pominięciem etapów kwalifikacyjnego oraz eliminacji.

Reklama

W czwartek Narodowy Instytut Fryderyka Chopina podał nazwiska dziewięciu osób, które wystąpią w konkursie w październiku. Będzie to pięciu Polaków - Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Szymon Nehring, Kamil Pacholec i Piotr Pawlak; dwóch pianistów ze Stanów Zjednoczonych: Evren Ozel oraz Avery Gagliano, Japończyk Tomoharu Ushida i Yutong Sun z Chin.

NIFC poinformował również w czwartek, że eliminacje do konkursu zostały przełożone z kwietnia na wrzesień w związku z "decyzją sztabu kryzysowego z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego o czasowym zamknięciu instytucji kultury". "Obecnie trwa opracowywanie nowego, wrześniowego harmonogramu eliminacji, które miały odbyć się w dniach 17-28 kwietnia" - podano.

Z 502 zgłoszeń, które wpłynęły na konkurs, do udziału w eliminacjach dopuszczono 164 pianistów z 33 krajów. Najwięcej, bo 43 osoby, to Chińczycy, 31 osób jest z Japonii, zagra też 18 Polaków oraz 16 pianistów z Korei Południowej. Pełna lista zakwalifikowanych dostępna jest na stronie: https://chopin2020.pl/pl/competitors.

W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzili Lech Dudzik, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała, którzy musieli przesłuchać 250 godzin nagrań na DVD.

Sam konkurs zaplanowano na październik, jego inauguracja odbędzie się 2 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. I etap konkursu potrwa od 3 do 7, a II między 9 a 12. Przesłuchania zakwalifikowanych do III etapu będą odbywać się od 14 do 16. Finaliści będą występować między 18 a 20, a koncerty laureatów zaplanowano w dniach od 21 do 23 października. Pianistów oceniać będzie 18-osobowe jury, któremu przewodniczyć będzie Katarzyna Popowa-Zydroń, oprócz niej uczestników oceniać będą m.in. Dmitri Alexeev, Martha Argerich, Dang Thai Son, Janusz Olejniczak, Adam Harasiewicz.