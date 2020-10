Ten rok jest z pewnością inny od wszystkich poprzednich a narzucony nam czas lockdown’u dla każdego okazał się mieć inny wymiar. Dla jednych to czas niemocy, dla innych moment otwarcia się na nowe, na pokazanie swojej kreatywności w zupełnie inny, adekwatny do sytuacji, sposób. Bovska bez wątpienia należy do grupy drugiej.

Reklama

Wczoraj wieczorem swoją premierę miał teledysk stworzony z inicjatywy Bovskiej oraz Agi Konopki (tancerka, choreografka), który jest kolejnym romansem artystki z tańcem. Na swoim kanale YouTube, Bovska opublikowała specjalny koncert Sorrento Performance będący wyjątkową fuzją muzyki i tańca, a teraz prezentuje nam obraz do utworu „Stany”. Jest to kolejna już odsłona ostatniego albumu Artystki zatytułowanego „Sorrento”, który miał swoją premierę w kwietniu bieżącego roku. Powstanie videoklipu towarzyszyło specjalnej akcji...

„Konkurs #kwaranSTANY to inicjatywa powstała w czasie najgłębszego lockdown'u czyli wiosną 2020 roku. Dokładnie wtedy, kiedy wychodził album „Sorrento”, zorganizowałyśmy z dziewczynami z Movement Direction konkurs dla tancerzy. Miał on na celu mobilizację młodych tancerzy do wspólnego działania i rozszerzenia swojego portfolio. Wśród nagród była sesja zdjęciowa z wybitną fotografką Dominiką Jarczyńską, a także teledysk, który składa się z improwizowanych fragmentów moich i Agi Konopki, oraz nadesłanych przez tancerzy prac.” – wyjaśnia Bovska.

Klip zmontował Marcin Kopiec, z którym Bovska zrealizowała już niejeden teledysk z tańcem w roli głównej. Wszystkie ujęcia robione były w warunkach całkowicie domowych.

„Celem #kwaranSTANÓW było pokazanie talentów tancerzy, którzy podczas pandemii całkowicie stracili możliwości pracy. Nagrody, które zaproponowaliśmy, czyli m.in. konsultacje dramaturgiczne, sesja zdjęciowa czy stworzenie portfolio mają potencjalnie zwiększyć szanse tych zdolnych ludzi, na znalezienie pracy w zawodzie. Zależy nam na promowaniu talentów. Dlatego też do konkursu zaprosiłyśmy Bovską, której działania sceniczne charakteryzuje otwartość na prace z tancerzami i eksperymentowanie ze środkami wyrazu.” – komentuje Aga Konopka.

„Miałyśmy ponad 100 zgłoszeń w pierwszym etapie. Udało nam się wyłonić niezwykle zdolnych tancerzy. Cieszę się, że mogłam poznać dziewczyny osobiście.” – dodaje Bovska.