Robbie Williams sam wcielił się w nim w szefa rządu, z przymrużeniem oka i ironią odnosząc się do niejednokrotnie sprzecznych ze sobą restrykcji, wprowadzanych przez gabinet Johnsona, w walce z epidemią koronawirusa. Klip zawiera parodię konferencji prasowej premiera Wielkiej Brytanii i jego doradców, do której dołącza – oczywiście tanecznym krokiem – była premier Theresa May.

Teledysk ilustruje singiel „Can’t Stop Christmas” – świąteczną piosenkę dopasowaną do realiów 2020 roku. Nawiązując do obowiązkowych w każdym dniu 2020 roku wideokonferencji, świątecznych prezentów w postaci skarpetek i żeli do dezynfekcji, kupowanych oczywiście online, Robbie śpiewa o Mikołaju, który w tym roku zachowuje co najmniej dwa metry odstępu.

Celem utworu jest choć na chwilę przywrócenie nadziei i dobrego humoru w czasach, w których coraz częściej odczuwamy nie tylko strach, ale też znużenie i zniecierpliwienie. „Ludzie potrzebują mieć coś, w co mogą wierzyć, po roku spędzonym w zamknięciu” – śpiewa Robbie.