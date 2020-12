Odkąd skończyłam 13 lat, byłam bardzo podekscytowana perspektywą swoich 31. urodzin, bo to moja szczęśliwa liczba od tyłu – dlatego postanowiłam, że zrobię niespodziankę moim fanom właśnie teraz. Zawsze dostawałam od Was mnóstwo troski, wsparcia i ciepłych myśli na urodziny. Pomyślałam, że teraz Wy powinniście dostać coś ode mnie. Wiem, że te święta nie będą wesołe dla wszystkich. Niektórzy spędzą je samotnie. Jeśli ktokolwiek z Was szuka pocieszenia w muzyce, tak jak ja, „Evermore” jest dla Was. Uwielbiam eskapizm, jaki znalazłam w tych wyobrażonych/niewyobrażonych historiach. Byłam zachwycona sposobem, w jakim przyjęliście marzenia, tragedie i epickie opowieści o utraconej i odnalezionej miłości - napisała Taylor Swift.

W pracach nad „Evermore” Taylor wspierali między innymi Aaron Dessner z The National, Jack Antonoff, Justin Vernon oraz William Bowery.