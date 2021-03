“A2” z gościnnym udziałem Palucha oraz producenckim wkładem Luxona to finałowy singiel zapowiadający album “Fight Club” duetu PRO8L3M. Autostrada Warszawa-Poznań: transporty, przemyt, lewizna, gotówka, ciemne sprawy, mętne sytuacje, podrzędne kluby. “A2” to bezkompromisowy numer, w którym Oskar i Paluch pokazują, że najbrudniejsze wydanie rapu to to, co lubią najbardziej. Ten numer wymagał adekwatnego zobrazowania. Reżyser, Piotrek Matejkowski, który miał już kilkakrotnie okazję współpracować z zespołem tym razem przenosi nas do bardzo typowej, a jednocześnie zaskakującej opowieści. W roli głównej - Robert Gonera. W klipie oglądamy jego przydrożny survival i życie toczone pomiędzy ciężarówkami z lewym towarem, a klubami go-go. “A2” to nietuzinkowa praca kamery, wyrazista obsada, przydrożne realia i przeciwieństwo snu o wystawnym, gangsterskim życiu z teledysków i przeniesienie go w bardzo namacalne, polskie, zaściankowe realia.

Premiera albumu “Fight Club” już jutro, we wtorek 30 marca.