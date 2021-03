Do Moby’ego dołącza również znakomity line-up artystów z całego muzycznego spektrum, w tym Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Gregory Porter, Jim James, Kris Kristofferson, Luna Li, Mark Lanegan, Mindy Jones, Nataly Dawn, Skylar Grey i Vikingur Ólafsson.

Moby udostępnił pierwszy utwór z albumu, „Porcelain”, z udziałem Jima Jamesa (My Morning Jacket).

Reprise zawiera najważniejsze utwory Moby’ego, wśród nich przełomowy taneczny „Go”, „Extreme Ways” (znany z serii thrillerów akcji opartych na postaci Jasona Bourne’a), „Natural Blues” czy „Why Does My Heart Feel So Bad?”. Niektóre z nowych wersji są oszczędniejsze i wolniejsze, podczas gdy inne wykorzystują cały potencjał, jaki może zaoferować orkiestra. Po trzech dekadach swojej kariery, Reprise jest w mniejszym stopniu płytą w rodzaju Greatest Hits, a bardziej okazją do refleksji nad sposobem, w jaki sztuka może z czasem dostosować się do różnych okoliczności i kontekstów.

„Przepraszam, jeśli to, co powiem, jest oczywiste, ale dla mnie głównym celem muzyki jest przekazywanie emocji” – deklaruje Moby. „Dzielenie się jakimś aspektem ludzkiego istnienia z kimś, kto tej muzyki słucha.” Dlaczego zdecydował się włączyć do nagrania orkiestrę? „Brakuje mi prostoty i wrażliwości, jaką można uzyskać w muzyce akustycznej lub klasycznej”, wyjaśnia.