W ubiegłym miesiącu Billie Eilish otrzymała 7 nominacji do Grammy. Zwycięzców poznamy 31 stycznia podczas gali, która odbędzie się w Los Angeles. Eilish jest najmłodszą artystką dwukrotnie nominowaną w głównych kategoriach - Nagranie roku, Album roku, Piosenka Roku, Najlepszy wokalny album pop oraz Najlepsze solowe popowe wykonanie.

Eilish została również nominowana za reżyserię teledysku „Happier Than Ever”. Ponadto, może otrzymać nagrodę w kategorii Najlepszy muzyczny film za „Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles”.

Dobra passa Billie nie mija. W tym miesiącu razem z bratem Finneasem została nagrodzona przez „Variety” za piosenkę „No Time To Die” do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie. Za ten sam utwór rodzeństwo zostało wyróżnione podczas Hollywood Music In Media Awards.

Wydany w lipcu 2021 roku album „Happier Than Ever” zanotował rewelacyjny debiut na listach sprzedaży na całym świecie, także w Polsce. Płyta z miejsca trafiła na najwyższą pozycję zestawień w Polsce, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii, Niemczech, Francji, Włoszech, Belgii, Austrii, Danii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Irlandii oraz Nowej Zelandii. W USA „Happier Than Ever” zanotowało najlepszy debiut winylowy od 30 lat.