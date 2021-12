Raper ma też dodatkowe dochody dzięki wydawaniu płyt, udzielaniu się w różnego typu reklamach, czy sprzedaży osobistych produktów. Ponadto Mata ma własną markę odzieżową.

Mata kim jest? Raper bije rekordy popularności

Mata to polski raper, piosenkarz i twórca tekstów. Ma 21 lat. Jest synem profesora prawa Marcina Matczaka i Arletty Śliwińskiej-Matczak współwłaścicielki szkoły języka angielskiego. Ukończył Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Batorego w Warszawie, zdając w 2019 roku maturę międzynarodową. Pomysłodawcą jego pseudonimu był ojciec, który wymyślił go już w 2012 roku w czasie wspólnych wakacji. Po raz pierwszy MATA zaistniał w kwietniu 2019 roku, wydając swój pierwszy mini album pt. „Fumar Mata”, trafiając do stołecznej wytwórni SBM Label, która wspomaga młode talenty. Matczak jako pierwszy z polskich artystów trafił na listę „Global 200” amerykańskiego magazynu „Billboard” oraz jako pierwszy Polak w historii przebił 2 mln słuchaczy w serwisie muzycznym Spotify.

„Mata – Patointeligencja”

Singiel pt. „Patointeligencja”, który pojawił się pod koniec 2019 roku stał się hitem. Wytwórnia SBM Label opublikowała teledysk na YouTubie, który w ciągu kilku dni został odtworzony niemal 10 mln razy. Utwór opisuje młodzież z dobrych domów, uczęszczającą do najlepszego liceum, ale w życiu której jest drugie dno: narkotyki, alkohol, przypadkowy seks i inne problemy. Słuchacze cenią go za szczerość i pokazanie problemów dzisiejszej młodzieży, dlatego tak chętnie sprzedają się jego płyty.

Mata śpiewa o braku bliższych relacji, o fałszywej wolności jaką daje alkohol, narkotyki i nieskrępowany seks. Forma przekazu — choć dużo tam wulgaryzmów — ma zwrócić uwagę na to, co naprawdę jest ważne.

Płyta pod nazwą „100 dni do matury” sprzedała się w ponad 120 tysiącach egzemplarzy, tym samym uzyskała status poczwórnej platynowej płyty. Krążek został nagrodzony Fryderykiem w kategorii Hip-hop.

Opublikowany wyżej utwór wywołał ostrą krytykę dyrekcji szkoły, do której chodził znany muzyk, ponieważ bez zezwolenia opublikowano jej wizerunek. Dziennikarze Telewizji Polskiej w reportażu pt. „Bunt sędziowskiej kasty” wykorzystali powyższy utwór, aby móc krytykować sędziów oraz ojca rapera, który sędziów wspiera.

Marcin Matczak – Tata Maty

Tata Maty – Marcin Matczak jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych i profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto jest znanym radcą prawnym specjalizującym się w zakresie prawa publicznego i partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

1 września 2021 roku wydał książkę pt. „Jak wychować rapera. Bezradnik”, w której opisuje historię chłopaka, który dorasta w przekonaniu, że trzeba być posłusznym i nie należy się przeciwstawić.

Wspierał syna przy wejściu na rynek muzyczny oraz doradzał mu przy tworzeniu pierwszego utworu pt. „Klubowe”. Ma na koncie kilka publikacji książkowych.

Mata Dyskografia

We wrześniu 2020 roku otrzymał cztery statuetki w konkursie branży hip-hopowej w kategorii odkrycie roku i singiel roku.

W marcu 2021r. Michał Matczak wydał kolejny singiel pt. „Patoreakcja”, w którym opisuje jak wpłynął na niego sukces utworu „Patointeligencja”.

W czerwcu 2021 roku Mata pokazał singiel pt. „Kiss cam (podryw roku)”, który w bardzo szybkim czasie okazał się hitem i trafił na listę Global 200 amerykańskiego magazynu Billboard. Utwór napisał dla dziewczyny, co zdradził dopiero podczas Fryderyków 2021. Kompozycja uzyskała status diamentowej płyty.

Mata wystąpił w reklamie McDonald’s prezentując ofertę specjalną pt. „zestaw Maty”, który można kupić od 18 października br. Kampania reklamowa wzbudziła spór wśród jego fanów, jak i wielbicieli zdrowego stylu życia.

Ma również na koncie wiele innych, ciekawych piosenek.

Mata – albumy studyjne

Na początku 2020 roku Michał Matczak wydał kolejny album zatytułowany „100 dni do matury”, który uzyskał status platynowej płyty kilkukrotnie. Wybił się na pierwsze miejsce polskiej listy sprzedażowej OLiS. Krążek był najchętniej słuchany na Spotify oraz stal się 10. najczęściej kupowaną płytą w Polsce w 2020 roku.

1 października br. Mata wydał nową płytę nazwaną „Młody Matczak”. W jedną dobę od premiery album trafił na szczyt i w ciągu 24 godzin zdobył ponad 6 mln odtworzeń. Uzyskał miano platynowej płyty trzykrotnie.