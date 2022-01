O utworze tak mówi lider zespołu, Adam Nergal Darski:

„Blues and Cocaine” to chyba najbardziej kontrowersyjny utwór, jaki kiedykolwiek opublikowałem. Uwielbiam tę piosenkę i wideo jej towarzyszące - myślę, że na pewno jest to jeden z najmocniejszych punktów całego albumu. O mały włos utwór nigdy nie ujrzałby światła dziennego. Szczegóły są, szczerze mówiąc, zbyt „polityczne” jak na mój gust… a ja jestem tylko błaznem w Trybunale Opinii Publicznej. Mam nadzieję, że podoba Wam się fascynujący, gościnny występ Pana Michale Graves’a za mikrofonem”.

Nowy, trzeci w dyskografii Me And That Man album nosi nazwę „New Man, New Songs, Same Shit, vol.2” i jest swoistą kontynuacją wydanego w 2020 „New Man, New Songs, Same Shit, vol.1”. Album uplasował się na 7 pozycji na oficjalnej liście sprzedaży OLiS, a wersja LP znalazła się na drugim miejscu.