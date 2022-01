Lang chorował na chłoniaka nieziarniczego.

Był absolutnie historyczną osobowością i świetnym człowiekiem. Obie te cechy idą w parze - powiedział AP Michael Pagnotta.

Pierwszy festiwal Woodstock

Lang wraz z Artiem Kornfeldem, Johnem Robertsem i Joelem Rosenmanem zorganizowali pierwszy festiwal Woodstock latem 1969 roku. Trwała wówczas wojna w Wietnamie, która skłoniła niezadowolonych młodych Amerykanów do odwrócenia się od tradycyjnych obyczajów i eksperymentowania z nowym stylem życia - przypomina AP.

Na pierwszy festiwal do miejscowości Bethel, około 80 kilometrów od Nowego Jorku, zjechało około 400 tys. osób. Na głównej scenie, ustawionej na ziemi należącej do farmera Maxa Yasgura, wystąpiło ponad 30 wykonawców, w tym Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Who i Jefferson Airplane.

"Od samego początku wierzyłem, że jeśli dobrze i z sercem wykonamy swoją robotę (...) ludzie ujawnią swoje wyższe ja i stworzą coś niesamowitego" - napisał Lang w książce "The Road to Woodstock", opublikowanej w 2009 roku.