Zespół Coldplay zaprezentował dziś teledysk do "Let Somebody Go", chwytającego za serce singla z nominowaną do nagrody Grammy Seleną Gomez.

Oszałamiający, inspirowany Escherem teledysk, został wyreżyserowany przez Dave'a Meyersa i współtworzony/choreografowany przez Yoanna Bourgeois. Reklama "Let Somebody Go" pochodzi z przebojowego albumu Coldplay "Music Of The Spheres", który przekroczył już ponad miliard odtworzeń. Singiel jest kontynuacją utworu "My Universe", który zapisał się w historii jako pierwszy numer #1 na liście Billboard Hot 100 w wykonaniu dwóch zespołów, Coldplay stał się również pierwszym brytyjskim zespołem, który dzięki tej współpracy zadebiutował na #1 miejscu listy Hot 100. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję