Alesso i Katy Perry przedstawiają oficjalny teledysk do swojego najnowszego, znakomicie ocenionego singla "When I’m Gone", który wydali tuż przed końcem 2021 roku.

Futurystyczny klip zaczyna się od ujęcia Katy Perry z robotycznym psem. Dalej czekają nas industrialne wnętrza, taneczne popisy Katy, także hologramowej oraz spotkanie popowej gwiazdy z Alesso w… serwerowni. Obrazek powstał w Los Angeles, a za jego reżyserię odpowiada Hannah Lux Davis (David Guetta, Marshmello, Doja Cat). Prapremiera odbyła się 10 stycznia na kanale ESPN, w przerwie meczu, który odbył się w ramach College Football Playoff National Championship. Reklama Piosenkę można było ponadto usłyszeć w rozmaitych programach na popularnym sportowym kanale, by wymienić „SportsCenter” czy „Bowl Games”. - Jesteśmy niesamowicie podekscytowani, że Alesso i Katy Perry premierowo zaprezentowali swój klip w ramach jedynej w swoim rodzaju kampanii ESPN - skomentowała Gabriela Henriques, dyrektor marketingu w CMG. - To gwiazdorski przykład synergii, jaka istnieje między muzyką i sportem, i dowód, że te dwie dziedziny doskonale współgrają, tworząc współczesnej kulturze. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję